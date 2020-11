OM in hoger beroep in zaak Nicky Verstappen

Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak-Nicky Verstappen. Het OM vindt dat het opzettelijk doden van de jongen wettig en overtuigend bewezen kan worden. Daarnaast vindt het OM dat de maatregel van tbs met dwangverpleging opgelegd moet worden.

De rechtbank in Maastricht vond het vrijdag bewezen dat verdachte Jos B. de 11-jarige Nicky in 1998 seksueel had misbruikt en dat Nicky door zijn toedoen was overleden. B. kreeg een celstraf van 12,5 jaar. Van doodslag werd hij vrijgesproken. Het OM had 15 jaar en tbs geëist en ziet voldoende mogelijkheden om de zaak aan het gerechtshof voor te leggen.

De advocaat van Jos B. kondigde meteen na het vonnis aan dat hij in hoger beroep gaat.

De familie van Nicky reageerde zo op de uitspraak: