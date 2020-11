Rebellenleider verwerpt ultimatum Ethiopië, 'klaar om te sterven'

De leider van het Tigray People's Liberation Front (TPLF) verwerpt het ultimatum van de Ethiopische premier Abiy Ahmed. Die eist dat de rebellen de wapens neerleggen om militair ingrijpen te voorkomen. "Hij begrijpt niet wie wij zijn. Wij hebben principes en zijn klaar om te sterven voor ons recht om onze regio te besturen", zegt de TPLF-leider tegen het persbureau AFP.

Een woordvoerder van de rebellen in Tigray stelt dat een divisie van het Ethiopische leger is vernietigd.

Aan de andere kant zegt een overheidsfunctionaris tegen persbureau Reuters dat verschillende TPLF-militairen uit Tigray de wapens hebben neergelegd. "Binnen de gegeven 72 uur heeft een groot deel van de milities in Tigray zich overgegeven. Vooral in de regio Afar, waar de rest de strijd ook vredig zal staken."

Of de beweringen van de beide partijen kloppen, is niet duidelijk. Het strijdgebied is slecht toegankelijk en het telefoon- en internetverkeer ligt plat.

Conflict

In Ethiopië woedt sinds begin deze maand een bloedig conflict, dat steeds verder escaleert. In de noordelijke provincie Tigray bestrijden het leger van premier Abiy Ahmed en het Tigray People's Liberation Front (TPLF) elkaar.

Premier Abiy Ahmed had de opstandelingen in Tigray drie dagen de tijd gegeven om zich over te geven. Maar daar wil TPLF-leider Debretsion Gebremichael dus niks van weten.