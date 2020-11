Honderden leerlingen geschorst of definitief van school gestuurd vanwege wapenbezit

In het vorige schooljaar (2019-2020) is in het voortgezet onderwijs meer dan 350 keer een leerling geschorst of permanent van school gestuurd vanwege wapenbezit. Dat bevestigt de Onderwijsinspectie na een bericht van RTL Nieuws, dat cijfers van de inspectie in kaart heeft gebracht. Het aantal schorsingen nam vorig jaar sterk toe hoewel de scholen in het voorjaar geruime tijd dicht waren vanwege corona.

Of de toegenomen aandacht voor het messenbezit onder jongeren ook een rol speelt bij de toename van het aantal schorsingen is volgens de inspectie niet uit deze cijfers op te maken.

Betrokkenen, waaronder de het ministerie van Onderwijs, de Onderwijsinspectie, en de VO-raad noemen de cijfers zorgelijk. Een woordvoerder van het adviesorgaan Stichting School en Veiligheid spreekt van een ongekende stijging.

Wat volgens School en Veiligheid echt een nieuw verschijnsel is, is de intentie om de wapens ook te gebruiken. Vaak gaat het om een zakmes of een keukenmes. Maar er zijn ook scholieren met een vuurwapen betrapt. Dit jaar vielen er zeker vier slachtoffers bij steekpartijen op middelbare scholen.

Statussymbool en veiligheid

Deskundigen zeggen bij RTL Nieuws onder meer dat een mes in sommige groepen een statussymbool is. Daarnaast zien sommige scholieren zoveel wapens om zich heen dat ze er voor de veiligheid zelf ook een willen.

Het ministerie van Onderwijs en het ministerie van Justitie en Veiligheid vinden dat de scholen moeten worden geholpen bij het terugdringen van wapenbezit onder leerlingen.

Het kabinet kondigde op 11 november een actieplan aan waarin onder meer de verkoop van messen aan minderjarigen wordt verboden. Het verbod op het bezit van een mes of steekwapen wordt ook duidelijker, is het plan.