Nieuwe satelliet gaat zeespiegelstijging beter monitoren

Sinds een paar jaar wordt er een kleine versnelling in de zeespiegelstijging waargenomen, tot grote bezorgdheid van waterbeheerders en politici. Daarom is het van belang dat met de nieuwe satelliet de meetreeks kan worden voortgezet.

"Want pas dan kan je goed zien hoeveel versnelling in zeespiegelstijging er plaatsvindt", zegt Bart van den Hurk, hoogleraar klimaatwetenschap aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en onderzoeker bij Deltares. Jarenlang bedroeg de zeespiegelstijging ongeveer 2 millimeter per jaar, maar inmiddels is dat gestegen naar gemiddeld 4 mm.

"De grote vraag is of die stijging deze eeuw bescheiden blijft, of fors gaat toenemen. In ieder geval gaat het niet meer over de vraag hoeveel centimeters de zee uiteindelijk gaat stijgen, maar met hoeveel meter."

Nog geen versnelde stijging van peil Noordzee

Overigens wordt die versnelling niet waargenomen voor de kust van de Noordzee, zegt Marjolijn Haasnoot van de Universiteit Utrecht, eveneens werkzaam bij Deltares. Zij deed in opdracht van de Deltacommissaris een onderzoek naar zeespiegelstijging in de toekomst en de betekenis daarvan voor Nederland.

In deze animatie is te zien hoe Sentinel-6 straks te werk gaat: