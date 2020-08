Groenlandse ijskap smelt laatste twintig jaar steeds sneller

Om beter te kunnen voorspellen hoe snel de ijskap zal smelten, is het cruciaal om vast te stellen welke processen daarbij een rol spelen, zegt Maurice van Tiggelen, een van de wetenschappers die deze week naar Groenland vertrekt. "We weten dat aan de rand meer ijs smelt in de zomer, dan er in de vorm van sneeuw weer bij komt in de winter. Om deze metingen met steeds meer precisie te kunnen doen, moeten we de apparatuur goed onderhouden."

Topwetenschapper verongelukt

Dat zijn werk niet ongevaarlijk is, bleek eerder deze maand toen de beroemde klimaatonderzoeker Konrad Steffen op Groenland verongelukte. Volgens The New York Times viel de Zwitser in een diepe gletsjerspleet. Het ontstaan van dit soort spleten in de ijskap lijkt toe te nemen, onder invloed van de opwarming. Volgens sommige collega's is hij daarom een direct slachtoffer van klimaatverandering.

Van Tiggelen is zich bewust van de risico's. "Het is vooral gevaarlijk als je van het midden van de ijskap naar de randen gaat, omdat daar meer van die gletsjerspleten en zogenoemde afwaterkanalen zijn. Sommige daarvan kunnen wel honderd meter diep zijn." Zijn reis is dan ook intensief voorbereid. Het team wordt met een helikopter naar de onderzoekslocatie vervoerd. Iedereen heeft basiskennis over klimmen, neemt een helm en harnas mee en extra proviand om er langer dan gepland te kunnen verblijven, in geval van nood.

"Maar het blijft gevaarlijk", zegt Van Tiggelen. "Het ijs kan meerdere kleuren hebben, bijvoorbeeld erg donker, vergelijkbaar met een dikke laag natuurijs in Nederland. Doorgaans zijn dergelijke gletsjerspleten in de zomer goed zichtbaar. Maar soms ligt er een laag sneeuw op het ijs en zie je toch niet wat er onder zit."