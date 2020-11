Overwinning Joe Biden in Georgia bekrachtigd, 'cijfers liegen niet'

De uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen in de staat Georgia is officieel bekendgemaakt. De hertelling van de stemmen in de zuidelijke staat heeft niets veranderd aan de verkiezingsuitslag en dat betekent dat de Democraat Joe Biden Georgia wint. Het is voor het eerst sinds 1992 dat een Democraat de staat, die goed is voor zestien kiesmannen, binnenhaalt.

Minister Raffensperger van Binnenlandse Zaken van Georgia heeft de verkiezingsresultaten bekrachtigd. Eerder vandaag zei hij al dat hij "zoals alle Republikeinen teleurgesteld is dat onze kandidaat de kiesmannen van Georgia niet gewonnen heeft". Hij voegde daaraan toe "dat cijfers niet liegen".

Het hertellen van de circa 5 miljoen stembiljetten was volgens de autoriteiten nodig omdat de marge tussen president Trump en aankomend president Joe Biden erg klein was.

Nog een hertelling?

De uitkomst van de hertelling is een nieuwe tegenvaller voor president Trump, die volhoudt dat de verkiezingen van begin deze maand niet eerlijk zijn verlopen. Biden staat volgens persbureau AP op 306 kiesmannen en Trump op 232. In verschillende staten probeert Trump de uitslag juridisch te bevechten. Vanavond praat hij in het Witte Huis met de Republikeinse volksvertegenwoordigers uit Michigan. Zij kunnen eigen kiesmannen aanwijzen als er twijfel bestaat over de uitslag in hun staat.

Overigens kan in Georgia nogmaals een hertelling worden gehouden. Als de resultaten eenmaal zijn bevestigd, kan het kamp van Trump daarvoor een verzoek indienen, omdat het verschil in het aantal stemmen tussen Biden en Trump minder dan 0,5 procent is.

De ogen blijven verder gericht op Georgia vanwege de strijd om de twee Senaatszetels, die daar nog niet is gestreden. In de staat vindt in januari een tweede stemronde plaats, nadat bij de verkiezingen op 3 november geen enkele kandidaat meer dan 50 procent van de stemmen haalde. De Democraten moeten in Georgia beide zetels winnen om een meerderheid in de Senaat te krijgen.