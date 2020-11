Ex-topman Wirecard zwijgt tijdens parlementair verhoor

Wat is Wirecard?

Jarenlang was Wirecard de lieveling van de Duitse financiële techsector. Het bedrijf bood allerlei betalingsdiensten aan en was daarmee een soort Duits Adyen. Er was een betaalapp voor smartphones, Wirecard gaf virtuele creditcards uit en regelde het betaalverkeer voor allerlei bedrijven, zoals KLM en Aldi, online maar ook in winkels. Op het hoogtepunt in 2018 was het bedrijf 28 miljard euro waard. Nu is Wirecard failliet, worden de activiteiten afgebouwd en dreigen straffen voor de voormalige topmensen.