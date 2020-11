Wirecard: 2 miljard zoek, topman in de gevangenis en handlanger gevlucht naar Wit-Rusland

En er zijn wel meer vraagtekens rond Marsalek. Want volgens Duitse media heeft het OM in Duitsland bewijs dat hij een informant was van de Oostenrijkse geheime dienst BVT. Marsalek heeft de Oostenrijkse nationaliteit.

En volgens een Duitse parlementariër die in de toezichtscommissie van inlichtingendiensten zit, heeft Marsalek mogelijk zelfs voor verschillende inlichtingendiensten tegelijk gewerkt. Wat hij voor hen deed is onbekend.

Slecht toezicht

In Duitsland vraagt men zich ondertussen af hoe het allemaal zover heeft kunnen komen. Want er waren al jarenlang signalen dat er dingen niet klopten bij Wirecard. Al vijf jaar geleden, in 2015, begon de Financial Times te publiceren over onregelmatigheden.

Er is veel kritiek op de Duitse beurstoezichthouder BaFin. Toen media vorig jaar vraagtekens stelden bij de boekhouding van Wirecard ging BaFin het bedrijf niet onderzoeken, maar verbood wel investeerders om te gokken op een daling van het aandeel.

Journalist aangepakt in plaats van Wirecard

BaFin diende toen zelfs een klacht in bij het Duitse OM over Dan McCrum, de Financial Times-journalist die had bericht over schimmige praktijken bij Wirecard. Met zijn artikelen zou hij de koers van het aandeel Wirecard gemanipuleerd hebben, was het verwijt.