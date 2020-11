'Overleg over nog eens miljarden aan steun voor Air France-KLM'

Volgens de Franse krant Le Monde is Air France-KLM in overleg met de Franse en Nederlandse regering en andere investeerders over een nieuwe steunronde van 6 miljard euro. Air France-KLM heeft zwaar te lijden onder de coronacrisis. Eerder kreeg KLM al een steunpakket van 3,4 miljard toegezegd van Nederland en Air France 7 miljard van Frankrijk.

Volgens Le Monde zou de luchtvaartgroep deze keer 4 miljard aan steun nodig hebben van de twee overheden en dan begin volgend jaar 2 miljard willen ophalen bij private investeerders.

Bereid tot extra steun

Minister Hoekstra van Financiën zei eerder al bereid te zijn te praten over extra steun, als blijkt dat de toegezegde leningen niet genoeg zijn om het hoofd boven water te houden. Achter de schermen valt nu in Den Haag te horen dat er inderdaad over extra steun overlegd wordt. Over de hoogte van de steun zijn de gesprekken nog gaande.

Einde vorige maand dreigde Hoekstra nog een volgende tranche van de al toegezegde steun niet te geven, omdat vakbonden niet meegingen in zijn eis van vijf jaar lang loonmatiging. Uiteindelijk gingen de vakbonden daar alsnog mee akkoord.