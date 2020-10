Kabinet weigert nu staatssteun aan KLM, Hoekstra eist vijf jaar loonoffers

KLM krijgt van het kabinet voorlopig geen staatssteun meer. Dit heeft minister Hoekstra van Financiën zojuist laten weten. Het bedrijf is door het coronavirus en het nagenoeg stilleggen van het internationale vliegverkeer in grote financiële problemen gekomen en zegt het zonder overheidssteun niet te kunnen redden.

Het kabinet wil KLM geen geld meer geven, als niet alle KLM-medewerkers voor vijf jaar salaris inleveren. Deze vijf jaar durende termijn had het kabinet eerder al als voorwaarde gesteld aan het geven van steun. Maar sommige KLM-werknemers, waaronder de piloten weigeren dit. Vandaag was er weer een overleg tussen KLM en de vakbonden, zonder resultaat.

Het kabinet weigert te zwichten voor de opstelling van de vakbonden.

Belastingbetaler

KLM kan de komende vijf jaar nog 3,4 miljard euro staatssteun krijgen, maar dan moet het bedrijf in die periode stevig bezuinigen. Het kabinet vindt dit een redelijke eis. KLM heeft in vergelijking met andere Nederlandse bedrijven al veel steun gekregen. "Dus dat daar iets voor wordt teruggevraagd, omdat de belastingbetaler hier zijn steentje aan bijdraagt, vind ik redelijk", zei Hoekstra gisteren.

Een aantal bonden, waaronder pilotenvakbond VNV, wil zich niet vastleggen op bezuinigingen tot 2025. "Deze specifieke aanpassing van ons akkoord is op deze termijn niet realiseerbaar", schrijft de pilotenvakbond in een verklaring. Het cabinepersoneel en de luchtvaarttechnici zijn wel bereid om vijf jaar loon in te leveren.

Toekomst

De directie van KLM deed vanmiddag nog een oproep aan de FNV en pilotenvakbond VNV om in te stemmen met het verzoek van het kabinet. "In het belang van haar leden, alle KLM-werknemers en de toekomst van het bedrijf", liet de KLM-top weten. "Als er geen staatssteun komt, gaat het bedrijf met 30.000 werknemers vrijwel zeker failliet.