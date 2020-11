Ook KLM-piloten akkoord met loonmatiging, Hoekstra wil nu vooruitkijken

Pilotenvakbond VNV heeft een akkoord bereikt over de loonmatiging voor KLM-personeel in de komende vijf jaar, dat laat de vakbond weten. Daarmee is de laatste horde voor het ontvangen van het steunpakket van de overheid genomen.

Minister Hoekstra van Financiën laat weten dat hij blij is met het akkoord tussen de VNV en KLM. "Het was geen eenvoudige bevalling, maar er is nu voldaan aan de voorwaarden. We kunnen we weer vooruitkijken."

Loonoffers

Minister Hoekstra eiste in ruil voor de 3,4 miljard euro aan staatsteun dat de lonen tot 2025 gematigd zullen worden. In de eerste instantie gingen KLM en de vakbonden er nog van uit dat de loonoffers tot 2022 gemaakt moesten worden.

De pilotenvakbond wilde daarom afgelopen week geen handtekening zetten onder akkoord over de loonmatiging. Ook vakbond FNV wilde geen handtekening zetten, maar besloot gisteren toch een krabbel te zetten onder het akkoord.

Extreme scenario's

"Het is goed dat nu de weg is vrijgemaakt voor de financiële steun waarmee we KLM door de crisis kunnen loodsen", zegt VNV-voorzitter Willem Schmid. "En het is noodzakelijk om de rust terug te laten keren rondom ons bedrijf."

Daar hoopt ook Hoekstra op, want er komt nog meer zwaar weer aan voor de luchtvaart, waarschuwt hij. "De scenario's in deze tijd zijn zo extreem, ook op dit dossier kan je niks uitsluiten. Of deze steun voldoende is zal de toekomst moeten uitwijzen."

"Veel KLM'ers zullen vannacht beter slapen", zegt Joost van Doesburg van vakbond FNV. "We moeten de details natuurlijk nog vernemen en daar gaan we eerst naar kijken, maar ik ben heel blij."