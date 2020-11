I&O Research: bereidheid zich te laten vaccineren tegen corona gedaald

Het aantal mensen dat zich wil laten vaccineren tegen corona is de afgelopen maanden gedaald. Waar in juni nog bijna driekwart (73 procent) van de mensen zei zeker of waarschijnlijk een vaccin tegen het virus te nemen, was dat in september 65 procent en is dat nu 60 procent. De afname is het grootst onder jongeren en het kleinst onder ouderen.

Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van de NOS. "Dit zijn forse stappen in een daling", zegt onderzoeker Peter Kanne.

Binnen een week tijd kwamen twee medicijnfabrikanten met hoopvol nieuws over vaccins: het vaccin van Pfizer heeft een effectiviteit van zeker 90 procent en dat van Moderna 94,5 procent. Het onderzoek van I&O Research werd maandagochtend afgerond, net voordat het nieuws over het vaccin van Moderna bekend werd.

Het percentage mensen dat 'zeker wel' antwoordde op de vraag of ze zich zouden laten vaccineren, volgens I&O een goede voorspeller van gedrag, daalde van 43 procent naar 29 procent.

Kat uit de boom kijken

Van de mensen die zich zeker niet of waarschijnlijk niet willen laten vaccineren (23 procent) zegt maar liefst twee derde dat het vaccin er te snel is en het daardoor niet te vertrouwen is. Bijna de helft is bang voor bijwerkingen en vier op de tien twijfelen of het vaccin wel goed genoeg werkt.

"Bij het publiek zie je wantrouwen, of dat ze de kat uit de boom kijken. Ze willen eerst zien: gaat dit werken, gaan mensen hier geen problemen mee krijgen?", zegt Kanne. "Dat is wel prettig, want je kunt die twijfelende massa nog overtuigen. Het gaat hier niet om principiële of religieuze overwegingen om niet te vaccineren."

Vooral 18- tot 34-jarigen hebben wantrouwen (70 procent). Bij deze groep speelt ook mee dat velen denken dat ze niet tot de risicogroep behoren (33 procent). Kanne: "Jongeren denken vaak dat ze niet getroffen worden. Die denken: ik ben gezond, ik ben jong."

Is het wantrouwen jegens het vaccin terecht? NOSop3 maakte eerder al een video uit waarin wordt uitgelegd of het vaccin veilig is: