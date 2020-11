Samen eten op TikTok: hoe een 18-jarig meisje mensen met eetstoornissen helpt

Sadok is niet de enige tiktokker die mensen probeert te helpen. Het platform is een plek geworden waar veel advies en voorlichting wordt gegeven. Zo zijn er bijvoorbeeld meerdere tiktokkers met het syndroom van Gilles de la Tourette, die bewustwording willen creëren. Ook de Nederlandse tiktokker Kars wil met zijn broertje Ties, die het syndroom van Down heeft, vooroordelen bestrijden.

"Jongeren gebruikten TikTok in het begin vooral voor challenges. Het platform had toen nog niet veel inhoud. Maar door een enorme groei is TikTok volwassener geworden en zie je ook een nieuwe insteek achter de video's", zegt sociale mediadeskundige Kirsten Jassies.

De trend om mensen te willen helpen, komt een beetje doorsijpelen vanuit de andere sociale media-platformen, zegt ze. "Daar was al duidelijk dat je account erg groeit als je mensen wil helpen."