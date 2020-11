Uitslag coronatest nu (eindelijk) overal binnen 2 dagen

De GGD heeft de wachttijd voor het maken van de afspraak tot uitslag van een coronatest teruggebracht tot onder de 48 uur. Sinds deze week duurt het gemiddeld 10 uur voordat je terecht kan bij een van de ruim 100 testlocaties. Het wachten op de uitslag duurt gemiddeld 32 uur.

Het betekent dat iedereen die nu bij de GGD een coronatest aanvraagt binnen twee dagen weet of hij besmet is. Bij sneltesten volgt de uitslag veel eerder, maar die tests zijn nu nog alleen bij de GGD Groningen te krijgen.

De wachttijd tussen het maken van een afspraak voor een coronatest en het ontvangen van de uitslag onder de 48 uur krijgen is al sinds 1 juni het doel van de GGD. Maar de afgelopen maanden lukte dat meestal niet.

Oplopende wachttijd

Zo bleek eind juli dat het in verschillende regio's veel drukker was bij de teststraat dan de GGD had verwacht. Er waren daar onvoldoende mensen beschikbaar om tests af te nemen, terwijl het er op andere plaatsen te veel waren. In een aantal regio's liep de wachttijd hierdoor op.

Eind augustus ontstond er door het weer beginnen van de scholen en terugkerende vakantiegangers een run op de teststraat. Het had opnieuw oplopende wachttijden tot gevolg. In sommige regio's kon er tijdelijks zelfs helemaal geen afspraak meer worden gemaakt.

In september werd duidelijk dat tienduizenden mensen per dag geen coronatest konden krijgen. De GGD wilde wel meer tests afnemen, maar moest het opschalen van testlocaties beperken omdat laboratoria onvoldoende materialen hadden.

De problemen bij de labs waren in oktober opgelost, maar toen bleek de GGD weer niet klaar. Het duurde weken voordat er voldoende was opgeschaald om iedereen snel te kunnen testen.

Geen openingstijden verruimen

Inmiddels ligt het anders volgens de GGD: mede door de komst van de XL-testlocaties is er nu sprake van een overcapaciteit in het testaanbod. Er kunnen nu dagelijks tienduizenden tests méér worden afgenomen dan de 35.000 mensen die zich per dag melden.

"Er is nu veel meer capaciteit dan vraag, maar van afschalen is geen sprake. We gaan dus echt geen teststraten sluiten, wel kijken naar we de doelmatige inzet van testlocaties", zegt GGD GHOR-woordvoerder Sonja Kloppenburg. "We verruimen daarom even geen openingstijden, dat kan wel weer als meer mensen zich melden".

Overcapaciteit bij de GGD's en de 48 uur wachttijd zijn de voorwaarden die minister De Jonge van Volksgezondheid heeft gesteld aan het uitbreiden van het testbeleid naar mensen zonder klachten, die naar voren komen uit het bron- en contactonderzoek en via de CoronaMelder-app als nauw contact van een besmet persoon. Volgende week wordt daar meer over bekendgemaakt.