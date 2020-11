Hoopvolle resultaten van BioNtech/Pfizer, wanneer komt het coronavaccin?

Als het vaccin er is, kunnen de coronamaatregelen dan versoepeld worden?

Het zal waarschijnlijk nog lang duren voor er voldoende effectieve vaccins zijn om het virus helemaal uit de samenleving te doen verdwijnen. Daarvoor moet zo'n 70 procent van de mensen immuun zijn. Welke coronamaatregelen ondertussen al wel kunnen worden losgelaten, zal afhangen van de effectiviteit van de verschillende vaccins.

Hoe het vaccin gaat werken, moet in de praktijk blijken. Als de eerste mensen straks gevaccineerd worden, zal nog niet duidelijk zijn hoe lang er sprake is van immuniteit. Uit het fase 3-onderzoek is ook niet op te maken of het vaccin beschermt tegen een ernstig ziekteverloop als gevolg van een coronabesmetting (bijvoorbeeld of iemand naar het ziekenhuis moet); daarvoor is de onderzoeksgroep te klein. Ook weten we niet of het vaccin besmettingen kan voorkomen. Mensen die wel besmet worden maar geen klachten hebben, worden niet opgemerkt in het onderzoek.

Hoe staat het met de andere vaccins?

De Europese Unie heeft vergaande afspraken gemaakt met zes producenten, en is in gesprek met een zevende partij. Vijf van die partijen zitten ook al in de derde fase. Van Moderna en AstraZeneca worden de komende weken ook de eerste resultaten verwacht, mogelijk dat Janssen en Novavax gauw volgen. In het gunstigste geval zullen er volgend jaar meerdere vaccins per inwoner van Nederland beschikbaar zijn.

Omdat AstraZeneca en Janssen met een andere methode werken, wordt met spanning uitgekeken naar de eerste resultaten van hun vaccin. Het grote voordeel van deze vaccins is dat ze niet bij -70 graden hoeven te worden bewaard, zoals bij Moderna en BioNtech/Pfizer het geval is. Bij Janssen is er bovendien maar een dosis per persoon nodig, wat het logistiek ook veel eenvoudiger maakt.