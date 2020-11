'Populaire vlogger mag straks geen producten meer aanprijzen'

Populaire vloggers mogen straks in hun video's geen producten meer aanprijzen in ruil voor geld. Dat bevestigt het Commissariaat voor de Media aan het FD, schrijft de krant.

De nieuwe regels volgen op de per 1 november gewijzigde Mediawet. Het zou betekenen dat het verdienmodel van deze vloggers onderuitgehaald wordt. 'Hobbyvloggers' zouden buiten schot blijven.

Volgens de nieuwe regels mogen de grote vloggers hun kijkers niet meer aansporen om iets te kopen en een product 'overmatige aandacht' geven is straks ook taboe, aldus de krant. Als voorbeeld in het bericht wordt Enzo Knol (2,5 miljoen volgers) genoemd: vissticks van een bepaald merk mag hij in beeld eten, maar hij mag "niet drie keer zeggen hoe lekker hij ze vindt".

Als vloggers een product in beeld brengen, moet aan het begin en aan het slot worden vermeld dat het gaat om reclame. Die praktijk is nu nog zeldzaam. In vlogs bedoeld voor kinderen onder de 12 jaar mogen helemaal geen gesponsorde producten meer voorkomen.