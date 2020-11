Claim over sjoemelen met datum briefstemmen Pennsylvania is vals

Een medewerker van de Amerikaanse postdienst in Pennsylvania heeft zijn claim dat er verkiezingsfraude is gepleegd in het voordeel van Joe Biden teruggetrokken. De man had naar eigen zeggen opgevangen dat leidinggevenden opdracht gaven om briefstemmen een eerdere datum mee te geven, zodat ze nog zouden meetellen.

Richard Hopkins had een officieel document met zijn getuigenis daarover aan de Republikeinse Partij gegeven. Kopstukken van de partij verspreidden het met de claim dat de stembusgang niet eerlijk was verlopen.

Inspecteurs van de US Postal Service hebben Hopkins gehoord en melden dat hij al zijn beschuldigingen intrekt. Waarom hij een valse verklaring had afgelegd, is niet duidelijk.

'Red mirage'

Pennsylvania is een van de swing states waar Biden de meeste stemmen heeft gehaald, nadat Trump bij het tellen van de stemmen aanvankelijk een 'voorsprong' had genomen. Doordat relatief veel Democraten per post stemden en die stemmen pas later geteld konden worden, ontstond de dag na de verkiezingen een wat Amerikaanse media een 'red mirage' noemen, een rode luchtspiegeling.

Hoewel de Republikeinen er in meerdere staten verantwoordelijk voor zijn dat poststemmen pas na de stembusgang geteld mogen worden, weerhield dat Trump er niet van om te stellen dat Democratische stemmen "op wonderbaarlijke wijze" opdoken op het moment dat hij in sommige staten ruim voorstond. De Democraten wijzen er steevast op dat het een democratisch basisbeginsel is om elke legale stem die op tijd is geregistreerd te tellen, of die nou per post is gedaan of lijfelijk in een stembureau. De 'voorsprong' die Trump leek te hebben was daarmee geen voorsprong.

Trumps team heeft in meerdere staten rechtszaken aangespannen, maar tot nu toe is geen enkel bewijs getoond van substantiële fraude. The New York Times zocht de afgelopen dagen contact met functionarissen in alle staten die verantwoordelijk zijn voor de stembusgang. Het gaat om zowel Democraten als Republikeinen, en geen van allen maakt melding van grootschalige fraude.