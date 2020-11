Hoofd afdeling verkiezingsfraude VS neemt ontslag na oproep minister Barr

Het hoofd van de verkiezingsmisdadenafdeling van het ministerie van Justitie in de Verenigde Staten stapt per direct op. Zijn vertrek is volgens Amerikaanse media het gevolg van een interne oproep van justitieminister William Barr om "substantiële beschuldigingen" van verkiezingsfraude te onderzoeken.

"Nu ik weet wat het nieuwe beleid is en wat de gevolgen daarvan zijn, moet ik helaas mijn ontslag indienen als directeur van de Election Crimes Branche", staat in de verklaring van Richard Pilger. Hij stuurde de brief met zijn besluit door naar collega's, inclusief het memo van Barr.

Geen voorbeelden

Verkiezingsfraude is een beladen onderwerp sinds Joe Biden zaterdag tot winnaar van de presidentsverkiezingen werd uitgeroepen. Donald Trump en zijn campagneteam hebben herhaaldelijk beweerd dat er op grote schaal is gefraudeerd met stemmen en het tellen daarvan, maar die voor die claims zijn vooralsnog geen bewijzen aangedragen.

In het memo stelt Barr, een trouwe bondgenoot van de president, niet dat er daadwerkelijk is gesjoemeld. Ook noemt hij geen voorbeelden van mogelijk verdachte situaties. Wel spoort hij zijn ambtenaren aan om de onderste steen boven te krijgen over "serieuze beschuldigingen van verkiezingsfraude", bijvoorbeeld door het interviewen van getuigen.