Vuurwerkbranche verliest kort geding tegen verbod in Rotterdam

Het verbod op het afsteken van vuurwerk in Rotterdam tijdens de jaarwisseling blijft van kracht. De vuurwerkbranche heeft het kort geding verloren dat tegen de gemeente was aangespannen.

Rotterdam koos begin dit jaar als eerste grote stad voor een algeheel vuurwerkverbod. Net voor de uitspraak in het kort geding vanmiddag bleek dat het kabinet zo'n verbod de komende jaarwisseling in het hele land wil invoeren.

'Publieke opinie is veranderd'

Vuurwerkondernemers keerden zich tegen het Rotterdamse besluit, omdat een algeheel verbod volgens hen tot faillissementen leidt. Zij spraken van een "onnodig paardenmiddel", schrijft de regionale omroep Rijnmond.

De rechter wijst erop dat het verbod democratisch tot stand is gekomen, namelijk in de gemeenteraad van Rotterdam. Verder is er draagvlak voor, omdat er al langere tijd wordt gediscussieerd over de schadelijke gevolgen en overlast van vuurwerk. "De gemeente heeft daar zelf uitgebreid onderzoek naar gedaan. Het besluit is zorgvuldig en gemotiveerd. De publieke opinie is ook wezenlijk veranderd", aldus de rechter.

In de rechtbank in Rotterdam werd ook gewezen op de druk op de zorg als gevolg van de corona-pandemie. Het zou daarom "onverantwoord" zijn om het besluit in het voordeel van de vuurwerkondernemers te laten uitvallen. Gedupeerde ondernemers kunnen compensatie krijgen.