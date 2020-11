Kabinet komt voor dit jaar met algeheel vuurwerkverbod

Bezorgdheid over bijeffecten

Ook de VVD, eerder nog niet overtuigd, is nu ook voor een algeheel verbod. "Vanwege de belasting van de zorg en de politie", aldus Tweede Kamerlid Ziengs.

Wel wil de partij dat er goed naar de randvoorwaarden gekeken wordt, zoals de compensatie van vuurwerkhandelaren, die vaak al investeringen hebben gedaan. Volgens de VVD gaat het dan om bedragen van rond de 60 à 70 miljoen euro.

De VVD is wel bezorgd over de bijeffecten van het verbod. Wat gebeurt er als je deze uitlaatklep van mensen afpakt, moedig je dan niet indirect mensen aan om spullen uit het buitenland te halen? Daar zal het kabinet ook wat over moeten zeggen, aldus Ziengs.