Virgin vervoert voor het eerst passagiers met hyperloop

In de woestijn van de Amerikaanse staat Nevada heeft de hyperloop van het bedrijf Virgin voor het eerst passagiers vervoerd. Twee medewerkers van het bedrijf van miljardair Richard Branson legden 500 meter af in zo'n 15 seconden.

De zweeftrein haalde volgens de BBC een topsnelheid van 172 kilometer per uur. Dat is een fractie van de gedroomde snelheid van het nieuwe transportsysteem: ongeveer 1000 kilometer per uur.

'Historische dag'

In de hyperloop vliegt een capsule door een buis die vrijwel vacuüm gezogen is. Door de lage luchtweerstand kan de capsule hoge snelheden bereiken. Daarnaast zweeft de gondel op een magnetisch veld, zodat er geen wrijving is. Ook spelen weersomstandigheden geen rol.

Virgin spreekt in een persbericht van een "historische dag" in de transportgeschiedenis. "Met de succesvolle test van vandaag hebben we aangetoond dat deze drang om te innoveren de manier waarop mensen werken, leven en reizen de komende jaren zal veranderen", zegt Branson.

De eerste passagierstest met de hyperloop van Virgin: