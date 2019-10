Miljoeneninvestering voor hyperloop-ontwikkelaar uit Delft

In vijftig minuten van Amsterdam naar Frankfurt reizen of in een half uurtje van Amsterdam naar Parijs. Dit toekomstbeeld is opnieuw een stap dichterbij gekomen nu het Delftse Hardt Hyperloop een miljoeneninjectie heeft gekregen van investeerders. Het bedrijf verwacht binnen tien jaar mensen op deze manier te kunnen vervoeren.

De hyperloop doet een beetje denken aan buizenpost. Een capsule vliegt door een buis die vrijwel vacuüm gezogen is. Het idee is dat de zweeftrein door de lage luchtweerstand snelheden kan bereiken tot wel 1000 kilometer per uur.

Hardt werd een paar jaar geleden opgericht door een groep studenten van de TU Delft nadat ze een wedstrijd hadden gewonnen die was georganiseerd door SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van zakenman Elon Musk. Ze gingen daarna verder met de ontwikkeling van hun idee en afgelopen juni werd de eerste serieuze test doorstaan. Dat gebeurde op een testbaan in Delft.

Die baan is alleen slechts dertig meter lang en dat is niet voldoende, legt Jelte Altena van Hardt Hyperloop uit aan Omroep West. "Op de baan die we in Delft hebben, kunnen we veel belangrijk onderzoek doen, maar alles moet op lage snelheid. Op een baan van 30 meter kunnen we nooit een snelheid van 700 kilometer per uur bereiken. Daar hebben we andere faciliteiten voor nodig."

Tot 1000 km/u

Met het geld van de investeerders wil het bedrijf nu een testbaan van drie kilometer aanleggen. "We kunnen dan veel meer tests gaan uitvoeren. Ook op topsnelheid. We denken dat de topsnelheid 1000 kilometer per uur kan zijn, maar uit onderzoek is gebleken dat in Europa door alle afslagen die genomen moeten worden de ideale cruisesnelheid 700 kilometer per uur zou zijn. Die snelheid moeten we op de testlocatie kunnen halen. Bovendien zou dat ook een recordsnelheid zijn, dus het is ook wel leuk om dat record in handen te hebben", vertelt Altena.

Waar de nieuwe langere testbaan neergezet wordt, is nog niet duidelijk. "Het wordt geen Delft, dat is wel zeker. We hebben hier niet de mogelijkheid om zo'n lange buis neer te zetten. We zijn nu nog in gesprek met meerdere locaties in verschillende provincies in Nederland. In principe proberen we wel om een locatie in Nederland te kunnen regelen."

Volgens Altena gaat dankzij de investering nu een nieuwe fase in. "We kunnen nu beginnen met nieuwe testen zodat we in 2028 het eerste traject kunnen gebruiken." Het bedrijf wil op termijn een compleet Europees netwerk aanleggen dat de grootste steden met elkaar zal verbinden.