'Van Edinburgh naar Istanbul met 1000 kilometer per uur'

Een revolutionaire zweeftrein, een zogeheten hyperloopsysteem, heeft in Delft een eerste serieuze test doorstaan, in het bijzijn van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur (VVD) en Eurocommissaris Bulc van Mobiliteit.

De Hardt Hyperloop heeft zich verplaatst door een experimentele tunnelbuis van 30 meter lengte. Die buis, waar een personenauto doorheen zou kunnen, wordt vacuüm getrokken, om de luchtweerstand weg te nemen.

De gondel zweeft op een magnetisch veld, zodat er geen wrijving is. De zweeftrein, die ook niet gehinderd zal worden weersomstandigheden, moet in de toekomst een snelheid tot 1000 kilometer per uur kunnen bereiken.

De ambitie van Hardt Hyperloop is om in Europa ruim de helft van de korte afstandsvluchten te vervangen, wat een enorme CO2-besparing zou opleveren. Bijna nul emissie én nul ongevallen zijn de ambitie van het bedrijf, dat werd opgericht door een aantal studenten van de Technische Universiteit Delft. De inmiddels volwassen start-up heeft ruim 15 miljoen euro aan investeringen aangetrokken.

Europese standaard

Eurocommissaris Bulc uit Slovenië zei bij de opening van de testbuis dat de hyperloop "een techniek is met groot potentieel, die de huidige manier van denken over vervoer op zijn kop kan zetten."

Ook minister Van Nieuwenhuizen steunt de hyperloop, al is het maar om de boot niet te missen. Ook in de Verenigde Staten en in China wordt gewerkt aan een dergelijk project.

Bulc zegde toe te willen werken aan een Europese standaard voor de hyperloop. "Dat is de enige manier om meer investeerders aan te trekken." Het Nederlandse ministerie helpt Hardt Hyperloop een volgende testlocatie te vinden.

Nog meer tests

De Delftse 30 meter zijn een begin, maar die zijn onvoldoende om tests op hogere snelheid uit te voeren. Hardt Hyperloop is op zoek naar een plek voor een experimentele buis van drie kilometer lengte, waarin een gondel 700 kilometer per uur moet kunnen halen. Verschillende locaties zijn in beeld: Delft zelf, Rotterdam, Eindhoven en ook de provincie Flevoland.

Ineke Dezentjé Hamming, voorzitter van metaalwerkgeversvereniging FME, hoopt dat er snel overeenstemming komt. Zij is bang dat de hyperloop anders naar het buitenland verdwijnt. "Aan deze jongens wordt van alle kanten getrokken." Voor Hardt Hyperloop zou ook belangstelling zijn in Duitsland en Spanje.

Dezentjé Hamming verwacht dat de hyperloop over negen jaar operationeel is. Hardt Hyperloop hoopt een compleet Europees netwerk aan te leggen, dat de grootste steden met elkaar zal verbinden, van Edinburgh tot Istanbul. De reistijd, is het streven, bedraagt nooit meer dan drie uur.