Dodental door storm Eta loopt op naar 19

In het zuidelijker gelegen Panama worden nog acht mensen vermist, na overstromingen en aardverschuivingen bij de grens met Costa Rica. "De situatie is zorgelijk, er is veel hulp nodig", zegt de burgemeester van een van de getroffen gebieden. In meerdere Midden-Amerikaanse landen zijn veel huizen overstroomd.

Record

Eta geldt als een van de krachtigste orkanen in jaren in Midden-Amerika, hoewel de kracht inmiddels dus wel is afgenomen. De laatste vergelijkbare orkaan die aan land ging in Nicaragua was Felix, in 2007.

Eta was de 28ste orkaan die dit seizoen een naam kreeg. Daarmee brak de tropische cycloon het record uit 2005, toen 27 orkanen een naam kregen.

Orkaan Eta is ontstaan op de Caribische Zee, ten zuiden van Jamaica. Naar verwachting trekt de tropische storm nu richting Cuba.