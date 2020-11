Recordaantal namen dit orkaanseizoen, nummer 28 heet Eta

Waarom een naam?

Orkanen krijgen een naam zodat meteorologen, wetenschappers en onderzoekers, maar ook hulpverleners en scheepsbemanningen zeker weten dat ze het over dezelfde orkaan hebben. Op het moment dat in het Atlantisch gebied een tropische storm ontstaat, krijgt die een naam. Dat is als de windsnelheid is opgelopen tot 39 mijl per uur (63 kilometer per uur).

De namen volgen de letters van het alfabet en beginnen elk seizoen weer bij de a. Als de letters op zijn, is het Griekse alfabet aan de beurt.

Ook in Nederland krijgen stormen sinds vorig jaar een naam. Het gaat in principe om stormen waarvoor code oranje of rood wordt afgegeven. Het KNMI heeft ervoor gekozen omdat het kan helpen bij de communicatie over stormen. Het KNMI heeft een lijst met namen opgesteld. Mogelijk wordt het publiek in de toekomst betrokken bij de naamgeving. Het weerinstituut werkt samen met Groot-Brittannië en Ierland, waar burgers suggesties kunnen insturen.

Vanuit Eumetnet, een netwerk van Europese meteorologische diensten, wordt een systeem ontwikkeld met stormnamen voor heel Europa.