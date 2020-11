Orkaan Eta, nummer 28 van dit seizoen, aan land in Nicaragua

Orkaan Eta is aan land gekomen bij de kust in het noordoosten van Nicaragua. De orkaan is de afgelopen dagen uitgegroeid tot een storm in categorie vier, de op een na hoogste categorie. Het is een van de krachtigste orkanen in jaren in Midden-Amerika.

Door de hoge windsnelheden, tot ruim boven 200 kilometer per uur, worden daken van huizen getrokken in de kwetsbare en arme regio. Ook vallen er bomen omver, vernielt de tropische storm stroomkabels en zijn er overstromingen door de zware regenval.

Gisteren zijn er al duizenden families geëvacueerd die daar aan de kust wonen. De verwachting is dat Eta de komende dagen verder landinwaarts trekt. Via het noorden van Nicaragua zal de orkaan waarschijnlijk donderdag aankomen in Honduras.

Zeldzaam en een record

"Categorie 4-orkanen die aan land gaan in november zijn vrij zeldzaam", meldt Weerplaza. Verder ligt Nicaragua niet vaak op de route van orkanen. "De laatste zware orkaan in de vierde categorie die aan land ging in het Midden-Amerikaanse land was Felix in 2007."

Eta vormde zich op de Caribische Zee ten zuiden van Jamaica. De orkaan bracht het totaal aantal stormen met een naam binnen een orkaanseizoen op 28; een recordaantal. Het record van 2005 stond op 27 tropische stormen met een naam. Het seizoen duurt nog tot 30 november.