Coronasneltests op het werk voor zorg, onderwijs en politie

Zorgpersoneel met coronaklachten kan vanaf eind deze maand op het werk een sneltest krijgen en hoeft niet meer naar een teststraat van de GGD. Begin volgende maand geldt dat ook voor personeel van scholen, de kinderopvang en de politie.

Minister De Jonge maakt morgenochtend meer details bekend over de regeling. Eerder was al duidelijk dat hij werkte aan een bestelmogelijkheid van sneltests voor zorginstellingen, maar dat wordt dus uitgebreid naar andere sectoren.

Zorginstellingen moeten de tests zelf gaan bestellen bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen. Die instantie verdeelt nu ook al de medische mondmaskers, schorten, handschoenen en andere beschermingsmiddelen.

Er kunnen in ieder geval alleen sneltests worden besteld die gevalideerd zijn door het RIVM. De tests geven binnen 30 minuten uitsluitsel over een besmetting met het coronavirus.

Kantine

Er wordt nog uitgezocht hoe de afname op scholen en bij de politie precies gaat plaatsvinden, bijvoorbeeld over de precieze plek. Het kan bijvoorbeeld in de kantine worden gedaan door bedrijfsartsen.

Er wordt met de 'sneltests op locatie' gestart bij ziekenhuizen en verpleeghuizen vanwege het belang van een snelle uitslag. Personeel kan bij een negatieve uitslag direct weer aan het werk.

Voor iedereen

Ook voor mensen met klachten die niet in een van de bovenstaande beroepsgroepen werken, wordt het eind november of begin december mogelijk om een sneltest te krijgen. Afname gaat gebeuren in de zeven tot tien nieuwe XL-testlocaties en in 20 tot 25 speciale snelteststraten. Die komen gedeeltelijk bij bestaande GGD-testlocaties.

Een afspraak maken voor een sneltest gaat straks via het normale telefoonnummer van de GGD (0800-1202) of via coronatest.nl. Het is nog onduidelijk of er kan worden gekozen voor een sneltest of dat dit automatisch wordt toegewezen.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft voor deze maand vier miljoen sneltests van leveranciers BD en Abbott besteld. Het RIVM heeft die tests gevalideerd en het Outbreak Management Team vindt ze voldoende betrouwbaar om in te zetten in Nederland. De sneltests zijn iets minder nauwkeurig dan de reguliere PCR-test, maar dat vindt het OMT opwegen tegen de snelheid.

In december leveren BD en Abbott weer vier miljoen stuks, en in januari opnieuw. Tot aan juni komen er iedere maand nog eens miljoenen bij. Er is ook al een gevalideerde sneltest besteld van fabrikant Roche, maar het bedrijf wil niet zeggen om hoeveel stuks het gaat.

Een sneltest van het bedrijf Meridian Bioscience is nog niet gevalideerd, maar zit wel een eind in het proces. Het ministerie heeft die test nog niet besteld. Het bedrijf zegt het komende half jaar desgewenst 12 miljoen sneltests te kunnen leveren.

Boete

Het ministerie lijkt in ieder geval te hebben geleerd van de tekorten die dit voor- en najaar ontstonden bij de laboratoria die de reguliere PCR-test uitvoeren. Er bleek toen veel te weinig testmateriaal voorhanden, wat leidde tot een wachttijd voor een test bij de GGD die opliep tot soms meer dan vier dagen.

In de aanbestedingsdocumenten voor sneltests staat dat het ministerie nu alleen in zee gaat met leveranciers die gedurende zes maanden minimaal een miljoen sneltests per maand kunnen leveren.

Een leverancier wordt bovendien beboet als een partij sneltests niet geleverd kan worden. De boete bedraagt 0,1 procent van het totale orderbedrag per dag tot een maximum van 10 procent. Dit komt neer op een miljoenenbedrag.