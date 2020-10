Utrecht krijgt XL-testlocatie voor 10.000 coronatests per dag

Bij de Jaarbeurs in Utrecht is begonnen met de bouw van een nieuwe grote coronatestlocatie met 40 afzonderlijke teststraten. In de XL-testlocatie kunnen straks tienduizend mensen per dag getest worden. Over twee weken gaan de deuren open.

"De teststraten die we hier bouwen komen er wel anders uit te zien dan we nu gewend zijn", zegt Tessa Rijntalder, testmanager van de GGD Regio Utrecht. "Het wordt geen drive-through, maar je parkeert de auto en stapt dan de teststraat binnen."

De reden voor afwijkende ontwerp is de uiteindelijke inzet van sneltesten, die zijn lastiger uit te voeren als iemand nog in de auto zit. In eerste instantie wordt in Utrecht nog wel de reguliere pcr-test afgenomen, de uitslag daarvan volgt ten minste 24 uur later.

Voor mensen die met de auto komen naar de teststraat is bij de Jaarbeurs veel extra parkeerplek beschikbaar, zegt Rijntalder. Ook fietsers en voetgangers kunnen er terecht. "We zijn erg blij met deze centrale locatie en iedereen die in Nederland getest wil worden is hier straks welkom".

Zeven tot tien locaties

Het kabinet laat de komende maand zeven tot tien XL-testlocaties bouwen. Ze komen in ieder geval ook in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven, Groningen en Arnhem. Het opzetten ervan is een samenwerking tussen de GGD's, werkgeversorganisaties, gemeentes en Defensie.

In de XL-testlocaties worden naast de reguliere pcr-test straks ook sneltesten aangeboden. Het is nog niet duidelijk of direct iedereen in aanmerking komt voor een sneltest, of dat die eerst alleen voor bepaalde groepen zijn.