Politie schiet man in voet bij dreigende situatie azc Ter Apel

De politie heeft bij een dreigende situatie in het asielzoekerscentrum in Ter Apel een man in zijn voet geschoten. Het slachtoffer wordt medisch behandeld. Vier mensen zijn aangehouden.

De politie Groningen kreeg een melding over een man die bij het azc mensen zou bedreigen met een mes. Toen agenten ter plaatse kwamen, verzette de man zich, samen met enkelen anderen, tegen zijn arrestatie.

"De situatie was dusdanig dat een collega zich genoodzaakt heeft gezien een schot te lossen", twittert de politie. Een van de verdachten is daarbij in zijn voet geraakt.