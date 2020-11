Oud-woordvoerder Kosovo Bevrijdingsleger vastgezet in Den Haag

De voormalig woordvoerder van het Kosovo Bevrijdingsleger is aangehouden en overgebracht naar het Kosovo-tribunaal in Den Haag. Jakup Krasniqi wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Meer details zijn niet bekendgemaakt.

Krasniqi, oud-voorzitter van het Kosovaarse parlement, trad op als woordvoerder van de etnisch-Albanese guerrillabeweging UÇK, dat eind jaren 90 streed voor het afsplitsen van de regio Kosovo van Servië. Uit onderzoek bleek eerder al dat het UÇK oorlogsmisdaden heeft gepleegd.

Het Kosovo-tribunaal werd in 2015 in het leven geroepen om misdaden te onderzoeken tijdens de Kosovo-oorlog, begaan door zowel verdachten aan de kant van Kosovo als Servië. Vorig jaar werden de Kosovaarse president en oud-guerrillaleider Hashim Thaci en oud-voorzitter van het parlement Kadri Veseli aangeklaagd. Thaci verscheen in juli voor het eerst voor het tribunaal.

In september werd een belangrijke commandant van het leger, Salih Mustafa, als eerste in hechtenis genomen en naar Den Haag overgebracht. Hij is aangeklaagd voor het vastzetten en mishandelen van zeker zes mensen. Ook zou hij een gevangene in een detentiecentrum hebben gedood.