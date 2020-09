Eerste verdachte oorlogsmisdaden Kosovo opgepakt en vastgezet

Een man die wordt verdacht van oorlogsmisdaden in Kosovo is op last van het Kosovo-tribunaal in Den Haag gearresteerd en gevangengezet. Het gaat om een belangrijke commandant van het zogenoemde Kosovo Bevrijdingsleger (UCK).

Salih Mustafa is de eerste verdachte van het speciale tribunaal die in hechtenis komt. Mustafa is overgebracht naar Den Haag en zit daar vast, zo heeft de speciale internationale rechtbank gemeld.

Hij wordt verdacht van het plegen van oorlogsmisdaden tijdens het Kosovo-conflict, eind jaren 90. Het gaat om het vastzetten en mishandelen van zeker zes mensen. Ook zou hij een gevangene in een detentiecentrum hebben gedood.

Mustafa had als commandant de leiding over een groep strijders in een regio in het noordoostelijk deel van het land.

Oorlogsmisdaden

Het vijf jaar geleden opgerichte Kosovo-tribunaal buigt zich over oorlogsmisdaden begaan in Kosovo tussen 1998 en 2000. Mustafa hoorde destijds bij de etnisch-Albanese guerrillabeweging UCK, die streed voor het afsplitsen van de regio Kosovo van Servië. De speciale rechtbank vervolgt verdachten uit zowel Kosovo als Servië.

Vorig jaar werd de Kosovaarse president Hashim Thaci door het tribunaal aangeklaagd voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Hij was in de oorlog een van de leiders van het Kosovo Bevrijdingsleger. Ook de oud-voorzitter van het parlement, Kadri Veseli, is aangeklaagd.