Coronatijd levert duizenden boetes op en honderden celstraffen

Het Openbaar Ministerie heeft sinds half maart 357 coronagerelateerde misdrijven geregistreerd. Het gaat vaak om zaken waarin mensen gehoest of gespuugd hebben in de richting van agenten, buschauffeurs en andere mensen in een publieke functie.

Ook zijn er vier zaken waarbij ziekenhuispersoneel slachtoffer was; drie keer ging het om een bedreiging en een keer om zware mishandeling van zorgmedewerkers. In 273 zaken moest de verdachte voor de rechter verschijnen.

Het merendeel van hen kreeg een celstraf variërend van een week tot een aantal maanden. 43 zaken zijn geseponeerd, meestal vanwege gebrek aan bewijs. In ruim twintig zaken moet justitie nog besluiten of iemand wordt gedagvaard.

Gevangenisstraf

Direct bij het uitbreken van de coronacrisis heeft het Openbaar Ministerie gezegd stevig op te treden tegen mensen die strafbare feiten plegen en daarbij misbruik maken van de coronacrisis. Zo kreeg een man in Naaldwijk vijf maanden cel omdat hij klanten van een supermarkt bespuugde. Ook deelde hij een kopstoot uit aan de manager van die winkel. De man wilde geen winkelwagentje gebruiken, dat vanwege corona verplicht was.

Verder meldt het OM dat sinds half maart 24.430 processen-verbaal uitgedeeld door politie en boa's. Niet al die mensen hebben al direct een boete of andere straf gekregen. 17.480 mensen hebben er inmiddels een op de deurmat gevonden voor overtreding van de noodverordeningen, veelal omdat ze zich niet hielden aan de anderhalvemeterregel.

Ook zijn sinds 1 juni 3034 boetes uitgedeeld voor het overtreden van de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer. Sinds die dag moet een mondkapje op in trein, tram, bus of metro.

Jongeren die zich, ook na een waarschuwing, niet hielden aan de coronaregels, hebben een HALT-straf gekregen. Tot eind oktober zijn 873 jongeren doorverwezen naar HALT. Als zij de HALT-straf goed doorlopen, hoeven ze geen boete te betalen van 95 euro. Zo'n straf bestaat bijvoorbeeld uit het maken van leeropdrachten, het aanbieden van excuses of een werkopdracht.