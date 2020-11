Twitter verwijdert negentig Nederlandse QAnon-accounts

Twitter heeft negentig Nederlandse accounts verwijderd die QAnon-samenzweringstheorieën verspreiden. Dat heeft Twitter bevestigd aan het journalistieke platform Pointer van KRO-NCRV. De accounts hebben de afgelopen maanden desinformatie over de Amerikaanse presidentsverkiezingen verspreid.

Aanhangers van QAnon geloven onder meer dat de Amerikaanse president Trump in het geheim strijdt tegen de deep state: een mondiale, geheime elite van pedofiele, meest Joodse en zwarte, Satanaanbidders die uit zijn op een wereldregering. Op de accounts wordt ook Trumps rivaal Joe Biden van kindermisbruik beschuldigd.

Bijna honderdduizend volgers

"Eigenlijk gaan die complottheorieën over alles en niks. Dat is juist het gevaarlijke van die theorieën", zegt Jerry Vermanen van Pointer. "Alles wat richting antisemitisme of racisme gaat, wordt in die theorieën verwerkt. QAnon is van oorsprong ook een extreemrechts platform."

Het grootste Nederlandse account had 5600 volgers. De negentig verwijderde accounts hadden samen bijna honderdduizend volgers, zegt Vermanen.

Pizzagate

Vermanen begrijpt dat Twitter deze stap heeft gezet, ook al is het in strijd met de vrijheid van meningsuiting. "Gelukkig mag je vrij veel zeggen op dit soort platforms, ook al is het onzin. Maar Twitter erkent dat dit soort theorieën tot geweld in de echte wereld kan leiden."

Een bekend voorbeeld daarvan is de man die in 2016 met vuurwapens een pizza-restaurant in Washington binnendrong, omdat hij op sociale media had gelezen dat in de kelder kinderen misbruikt werden door een netwerk van de Democratische Partij.

Ook in Nederland worden politici door QAnonners van pedofilie of moord beschuldigd, zegt Vermanen.

Strenger optreden

Vlak voor de Amerikaanse verkiezingen hebben Facebook, Youtube en Twitter al veel QAnon-accounts offline gehaald, omdat ze nu strenger optreden tegen desinformatie. Ook Nederlandse YouTube- en Twitter-accounts van onder meer rapper Lange Frans werden verwijderd.

Pointer heeft de afgelopen twee maanden onderzocht welke Nederlandstalige Twitter-accounts tweeten over de presidentsverkiezing én desinformatie plaatsen. Vorige week had het platform 476 van deze trollen geïdentificeerd.

Nieuwsuur sprak in september op het Museumplein in Amsterdam met QAnon-aanhangers: