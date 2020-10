YouTube verwijdert kanaal van rapper en complotdenker Lange Frans

Lubach trok zondag in zijn talkshow van leer tegen de algoritmen die socialemediabedrijven gebruiken. Hij sprak over een "fabeltjesfuik", waarin mensen al snel terechtkomen als ze hun informatie alleen van sociale media zoals YouTube en Facebook halen.

Door de algoritmen die daarachter zitten, krijgen mensen vooral informatie en filmpjes te zien die aansluiten op hun interesse. Die zijn daardoor eenzijdig en worden ook steeds extremer, omdat de mens nou eenmaal houdt van sensatie en omdat de sociale media hun geld verdienen door zoveel mogelijk filmpjes aan de man te brengen, betoogde Lubach.

"De meesten van jullie denken nu, hoop ik: what de f*ck is dit?", zei Lubach in zijn show. "Dat had ik ook, totdat ik laatst een beetje ben gaan rondklikken op YouTube. Daar zijn heel veel mensen die geloven dat onze realiteit niet klopt."

Lubach liet vandaag op Twitter weten dat hij censuur ook niet de oplossing vindt.