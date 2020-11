Kuipers: voor ziekenhuizen zijn extra maatregelen nu aantrekkelijk

Vanuit het perspectief van de ziekenhuizen zijn extra maatregelen aantrekkelijk, dat zegt Ernst Kuipers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS). Dat zou kunnen zorgen voor een snellere daling van de ziekenhuisopnames en dat is gunstig voor de reguliere zorg. "Maar het kabinet moet ook andere aspecten wegen, ik spreek alleen vanuit de zorg."

Er liggen op dit moment 2545 coronapatiënten in het ziekenhuis, 52 meer dan gisteren. Van hen liggen er 1958 in de klinieken en 587 op de intensive care. Gisteren waren er nog 583 IC-patiënten, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding.

Kuipers is blij dat het aantal nieuwe besmettingen daalt en dat de ziekenhuisopnames minder hard stijgen dan de weken daarvoor. "Het begin is er, maar de stijging is er nog niet uit. Het is nog niet tot stilstand gekomen." De afgelopen week is het aantal ziekenhuisopnames gestegen met 13 procent, terwijl dat daarvoor steeds 30 tot 45 procent was. Binnen een paar dagen verwacht Kuipers een afvlakking, en daarna een daling.

Snel terug naar het oude niveau

"Het moet snel gaan afvlakken en de daling moet fors zijn, anders komen we in de problemen ten aanzien van de reguliere zorg die je niet langer kunt uitstellen", zegt Kuipers. Vanuit het perspectief van de ziekenhuizen zijn extra maatregelen daarom aantrekkelijk.

Nieuwe maatregelen hebben misschien geen effect op het tijdstip en de hoogte van de piek, denkt Kuipers. Wel zouden ze ervoor kunnen zorgen dat de ziekenhuizen sneller de reguliere zorg weer kunnen opschalen. "Een substantieel deel van de reguliere zorg is afgeschaald, we willen zo snel mogelijk terug naar het oude niveau."

Gunstige ontwikkeling

Ongeveer een derde van de reguliere zorg is nu landelijk afgeschaald. In het slechtste scenario zou 75 procent van de reguliere zorg moeten worden uitgesteld tot eind november, maar die trend lijkt nu gebroken. Kuipers zei afgelopen donderdag al dat er een gunstige ontwikkeling in de coronacijfers te zien was en dat het tweede pakket maatregelen van het kabinet lijkt te werken. Er waren toen een paar dagen met minder stijging en de LCPS-voorzitter noemde die ontwikkeling "fantastisch".

Toch kan het even duren voor we weer op het oude niveau komen. Het aantal coronapatiënten op de verpleeg- en intensive-careafdelingen moet worden verminderd tot 300 IC-patiënten en 600 reguliere coronapatiënten, schat Kuipers in.