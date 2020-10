Kuipers: als ontwikkeling doorzet van deze twee dagen is dat fantastisch

Het aantal besmettingen moet nu ook gaan afnemen, en daarvan lijkt nog geen sprake. "Dit is precies het kritische moment waarop je kijkt of er een afvlakking is", aldus Kuipers. Maar als die cijfers niet snel afnemen, is het weer tijd om in te grijpen, zegt hij.

Maatregelen

Dat er eerder nog niet extra werd ingegrepen, vindt Kuipers goed. Hij staat achter de beslissing van het kabinet eerder deze week om geen nieuwe maatregelen in te voeren. "Wel met de kanttekening dat we scherp moeten kijken. Bij een nieuwe toename kan je niet heel lang overwegen over wat er aanvullend nodig is."

Momenteel is er nog voldoende capaciteit in de ziekenhuizen. Volgens de voorzitter zit Nederland als het hierom gaat "niet in een noodsituatie". Het land heeft voldoende capaciteit en lege bedden, zegt hij. Daarom worden ook geen patiënten naar Duitsland verplaatst.

Afname nodig

Afgelopen maandag verwachtte Kuipers nog dat het aantal patiënten in ziekenhuizen de komende twee weken niet zou afnemen. Hij zei toen dat er bij een stijging aanvullende maatregelen nodig zouden zijn.

Kuipers verwacht dat het nog een tijd zal duren voordat de reguliere zorg weer opgeschaald kan worden, zei hij vorige week. Dat gebeurt namelijk pas als het aantal coronapatiënten flink is afgenomen. Het aantal coronapatiënten op de verpleeg- en intensivecareafdelingen moet worden verminderd tot 300 IC-patiënten en 600 reguliere coronapatiënten, schatte hij toen in. In totaal liggen er nu 2384 mensen met corona in het ziekenhuis, van wie 553 op de IC.