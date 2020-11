Prodemocratische politici in Hongkong opgepakt

In Hongkong zijn zeven prodemocratische politici opgepakt in verband met een zeer onrustig verlopen vergadering in mei. Onenigheid over de aanstelling van een commissievoorzitter leidde destijds tot geduw en getrek in het parlement, waarop meerdere prodemocratische politici uit de zaal werden verwijderd.

De politie in de semi-autonome Chinese stad heeft bekendgemaakt dat er zes mannen en een vrouw zijn gearresteerd. Volgens de prodemocratische partij gaat het om zittende en voormalige parlementariërs, onder wie voorzitter Wu Chi Wai. Ze zitten vast op verdenking van minachting voor het parlement.

"Alle arrestanten zitten vast voor verder onderzoek", zegt de politie tegen de Britse krant The Guardian. "De operatie is aan de gang en mogelijk volgen er nog meer arrestaties."

Veiligheidswet

De ruzie in het parlement ging over de benoeming van een voorzitter voor een belangrijke commissie in het parlement. De prodemocratische politici vertraagden die benoeming al weken door te filibusteren. Toen Starry Lee, een politicus uit het pro-Pekingkamp, die benoeming naar zich toe trok, sloeg de vlam in de pan en volgde een worsteling van een uur.

De afgelopen maanden wordt er in Hongkong hard opgetreden tegen de oppositie, in toenemende mate sinds de introductie van een omstreden veiligheidswet. Die verbiedt het streven naar afscheiding, buitenlandse inmenging en "staatsondermijnende activiteiten". Zeker 27 mensen zijn opgepakt sinds de wet na maanden van protest in juni werd ingevoerd.