Duw- en trekwerk in parlement Hongkong toont oplaaiende spanningen

De schermutselingen zijn een teken dat de politieke spanningen na het beteugelen van de uitbraak van het coronavirus weer oplaaien in de voormalige Britse kroonkolonie. Vandaag begint het proces tegen vijftien pro-democratie-activisten. Een van hen is de prominente politicus en oprichter van de pro-democratische partij Martin Lee.

Moreel gelijk

Correspondent Garrie van Pinxteren sprak met de 81-jarige Lee, die eerder op borgtocht werd vrijgelaten. In het NOS Radio 1 Journaal zegt ze dat Lee ervan overtuigd is "dat hij de strijd tegen Chinese dominantie moet voeren. Hij zegt dat hij nooit gaat opgeven, want hij is er heilig van overtuigd dat hij het morele gelijk aan zijn kant heeft."

Lee, een advocaat, werd half april samen met veertien anderen opgepakt. Ze worden beschuldigd van het organiseren van de anti-regeringsprotesten vorig najaar. Op die bijeenkomsten werd geprotesteerd tegen de pro-Chinese koers van de hoogste bestuurder van Hongkong, Carrie Lam.