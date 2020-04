Internationaal protest tegen arrestaties Hongkong

De VS en Groot-Brittannië veroordelen de arrestatie van ten minste veertien prodemocratische activisten gisteren in Hongkong. De activisten worden beschuldigd van het organiseren van en deelname aan de antiregeringsprotesten in augustus en oktober vorig jaar.

Onder de arrestanten, in de leeftijd van 24 tot 81 jaar, zijn Martin Lee, advocaat en oprichter van de Democratische Partij, Jimmy Lai, een schatrijke mediamagnaat, en advocaat Margaret Ng. Zowel Lee als Ng was jarenlang mensenrechtenactivist. Alle arrestanten moeten op 18 mei voorkomen. Een aantal van hen is gisteravond op borgtocht vrijgelaten. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

'Niet te vertrouwen'

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zegt: "De acties van Peking en zijn vertegenwoordigers in Hongkong zijn in tegenspraak met de afspraken die zijn gemaakt over transparantie, recht en de garantie dat Hongkong een hoge mate van autonomie houdt." Die afspraken zijn gemaakt in 1997 toen de voormalige Britse kolonie officieel werd overgedragen aan China.

Minister van Justitie William Barr zegt dat de Chinese Communistische Partij er andere waarden op na houdt dan Westerse democratieën. "Deze actie toont, samen met de vijandige beïnvloeding en industriële spionage in de VS, opnieuw aan dat de Chinese Communistische Partij niet te vertrouwen is."

Recht om te demonstreren

Ook het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelt de arrestaties. "Het recht om vreedzaam te demonstreren is een grondrecht in Hongkong en het is beschermd." De Internationale Advocatenorganisatie noemt het van levensbelang dat de rechtspraak in Hongkong transparant is, "zeker nu de wereld in de ban is van het coronavirus en de aandacht misschien minder is gericht op machtsmisbruik en het beschermen van burgerrechten".

Peking heeft de VS en andere Westerse landen ervan beschuldigd dat ze de bevolking van Hongkong tot de protesten hebben aangezet en zegt dat het om Chinese binnenlandse aangelegenheden gaat en dat andere landen het recht niet hebben zich hierin te mengen.

Bij de massale protesten tegen de regering gingen honderdduizenden mensen de straat op, aanvankelijk om te protesteren tegen een omstreden uitleveringswet. Politiek leider Carrie Lam heeft die wet ingetrokken, maar andere eisen van de demonstranten zijn niet ingewilligd, zoals stemrecht en een onafhankelijk onderzoek naar het politieoptreden tijdens de demonstraties.