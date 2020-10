Politie stuit op onbegrip bij illegale feestjes: 'Jullie zijn toch ook jong geweest?'

De politie in Rotterdam kwam in actie na een tip over een 'studentenparty' in een pand in het centrum van de stad. Bij het feestje waren meer dan dertig mensen aanwezig, van wie een aantal zich snel verstopte voor de politie. Agenten troffen hen aan onder een bed, op het dak of in de tuin, meldt de politie op Instagram.

Ook in Angerlo heeft de politie vannacht een eind gemaakt aan een illegaal feest. Daar kwam de tip binnen via Meld Misdaad Anoniem. De ongeveer twintig jongeren die op het feest waren hebben een boete gekregen. "We hebben weten te voorkomen dat het een groter feest werd en zullen de locatie in de gaten blijven houden", aldus de politie bij Omroep Gelderland. Om welke locatie het precies gaat, zegt de politie niet.

In Breda greep de politie in op twee locaties. Op een van die twee locaties vierde een groep jongeren feest in een bedrijfsgebouw dat was ingericht als café. Hier werden veertien mensen bekeurd. "De coronamaatregelen zijn niet voor iedereen even duidelijk", verzucht een agent bij Omroep Brabant. "Er werd totaal geen rekening gehouden met de geldende maatregelen. Toen wij hen hierop aanspraken, kregen we slechts van een enkeling begrip. De meesten vonden het maar onzin."

Vorig weekeinde greep de politie ook al in bij een aantal illegale feesten. In Hilversum gebeurde dat bij een feest onder een snelwegviaduct in aanbouw. Daar waren meer dan driehonderd mensen aanwezig.