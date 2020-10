'Die illegale feesten zoals in Hilversum worden wekelijks georganiseerd'

Het illegale feest dat vannacht in Hilversum werd beëindigd door de politie is niet uniek. Volgens een bezoeker van het feest met meer dan driehonderd bezoekers worden wekelijks vergelijkbare illegale raves georganiseerd rondom Amsterdam. "Bijna elke week wordt er wel een feest georganiseerd. Dit gebeurt de hele zomer al", zegt de bezoeker, die anoniem wil blijven, tegen de NOS.

De organisaties achter de feesten zijn veelal ontstaan tijdens de coronaperiode en promoten hun feesten allemaal op een eigen manier, bijvoorbeeld via Instagram of WhatsApp. De organisatie van vannacht heeft ook al eerder feesten gegeven. "Het is niet iets nieuws. Het gebeurde altijd al, ook voor corona er was. Het verschil is dat er nu echt veel jongeren op afkomen, voor corona was het meer een underground publiek, een beetje alternatief."

'Mensen uit heel Nederland'

Als je bij een feest wil zijn, moet je de organisatie een bericht sturen, legt de bezoeker uit. "Een paar uur van tevoren krijg je dan de locatie van de verzamelplek. Daar verzamel je in groepjes en vervolgens ga je samen naar de locatie. Ik kom uit Amsterdam en wil er niet te ver voor reizen, maar elk feest spreek ik mensen die vanuit heel Nederland komen. Gisteren zag ik bekenden uit Deventer, Beverwijk en ook uit Duitsland." Volgens NH Nieuws is gisteren de locatie, door middel van coördinaten, verstuurd via het Instagram-account locatie12.events.

Bij de feesten wordt vaak entreegeld gevraagd. Gisteren moesten bezoekers 5 euro betalen. Verder werd er water en lachgas verkocht, vertelt de Amsterdammer.

Zo ging het er gisteravond aan toe: