'We lopen de kans dat een coronavaccin maar matig effectief is'

Normaal hebben laboratoria veel meer tijd om een vaccin te ontwikkelen, zegt hoogleraar immunologie Marjolein van Egmond (Amsterdam UMC). "Met de kennis van nu zijn ontwikkelaars aan de slag gegaan en dat hoeft niet per se het beste vaccin op te leveren."

Het is in theorie bijvoorbeeld mogelijk dat ingeënte personen minder vaak ziek worden, maar bijvoorbeeld wel besmettelijk blijven voor anderen. Ook over schadelijke bijeffecten is nog niets bekend. Al benadrukt de immunoloog dat het vanwege de hoge standaarden in Europa wel veilig voor gebruik is als een vaccin eenmaal is goedgekeurd.

Wat kunnen we dan verwachten van deze vaccins?

Het is koffiedik kijken totdat testfase 3 is afgerond. Maar uit proeven weten weten we dat de middelen antistoffen en T-cellen opwekken bij proefpersonen.

"Er is geen enkele reden pessimistisch te zijn en te denken dat ze niet gaan werken", zegt Van Egmond. "Het is bijzonder onwaarschijnlijk dat die zes vaccins allemaal sneuvelen."

Ook Bonten is positief ingesteld en acht dat de kans reëel dat ten minste een vaccin 50 tot 80 procent bescherming biedt. Zo'n percentage geeft aan hoeveel lager de kans op ziekte is bij testpersonen in vergelijking met de controlegroep die een placebo kreeg.

Moeten we vrezen voor mutatie van het virus?

Spaanse en Zwitserse onderzoekers concluderen dat Europa kampt met een andere virusvariant dan die in China eind vorig jaar is opgedoken. Door die aanpassing verspreidt het virus zich op dit continent mogelijk sneller. De onderzoekers zeggen dat deze mutatie geen invloed heeft op de ontwikkeling van de huidige vaccins.