De race om het coronavaccin: november wordt maand van de waarheid

Zes vaccins zijn er inmiddels gereserveerd door de Europese Unie. Een zevende deal is in de maak. Of de vaccins voldoende werken is nu nog een raadsel, maar dat gaat binnenkort duidelijk worden.

"Het wordt de lakmoesproef voor het coronavaccin", zegt de Utrechtse hoogleraar Cécile van Els, werkzaam bij het RIVM en lid van het panel dat het kabinet adviseert.

Vijf van de zeven vaccins worden getest in de derde en laatste fase: dat wil zeggen dat tienduizenden mensen het vaccin krijgen in een gebied waar het virus de afgelopen maanden volop rondging, zoals Brazilië of de Verenigde Staten. Een deel van hen krijgt een placebo, een deel het vaccin.

Als er voldoende mensen die meedoen aan de proef besmet blijken te zijn - en dat kan al bij enkele tientallen besmettingen - wordt voor het eerst het deksel van de pan gehaald. Er wordt dan gekeken of deze deelnemers een placebo of het vaccin hebben gekregen. De verwachting is dat dit bij drie vaccinonderzoeken (AstraZeneca, BioNTech/Pfizer en Moderna) in november zover is. Dan worden mogelijk de eerste tussentijdse resultaten gepubliceerd.

Nachtmerrie

Voor de onderzoekers gaat dat het moment van de waarheid zijn. Tot dusver waren er alleen voorlopige resultaten bij proefdieren en bij menselijke deelnemers in de fase 1 en 2-onderzoek. Daarin wordt gekeken of het lichaam van de deelnemers een goede immuunrespons laat zien, en of het veilig is. Maar of het vaccin ook echt beschermt tegen het coronavirus moet dus in de praktijk, in het fase 3-onderzoek, blijken.

In het slechtste geval blijken de gevaccineerden vaker besmet dan de mensen die het placebo hebben gekregen. "Dat is de nachtmerrie van elke onderzoeker, dat je vaccin gezonde mensen ziek maakt". Dan kan volgens Van Els meteen de stekker uit het onderzoek.

Dit zijn de vaccins die door de Europese Unie zijn geserveerd. Ook zie je het aantal vaccins dat bij goede resultaten in Nederland beschikbaar komt: