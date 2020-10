Nieuwe corona-variant verspreidt zich sneller, maar is niet ziekmakender

De variant van het coronavirus die nu het meest voorkomt in Nederland en de rest van de wereld, is waarschijnlijk door Europa verspreid door toeristen die afgelopen zomer in Spanje waren. Dat schrijven Spaanse en Zwitserse onderzoekers in een studie die woensdag is verschenen. Het onderzoek is nog niet beoordeeld door vakgenoten.

De virusstam waarmee de pandemie begin dit jaar in het Chinese Wuhan begon, heeft zichzelf een beetje veranderd. Op de uitsteeksels van oorspronkelijke SARS-CoV-2-virusdeeltjes zat een ander aminozuur dan op de variant die nu overal het meest wordt aangetroffen. Die variant met de mutatie Spike D614G was overigens al geruime tijd bekend.

Het RIVM zei begin oktober ook dat het virus in de zomer door vakantiegangers vanuit Spanje naar Nederland is 'geïmporteerd'. Het instituut vergeleek de opleving van het virus in Nederland met de grote uitbraak in maart, die waarschijnlijk werd veroorzaakt door terugkerende wintersporters uit Italië en Oostenrijk.