Geruchten dat Mark Rutte door wil als VVD-lijsttrekker zwellen aan

De geruchten in politiek Den Haag dat VVD-leider Rutte een besluit heeft genomen over de verkiezingen nemen toe.

RTL Nieuws en het AD melden dat bronnen bevestigen dat Rutte de knoop heeft doorgehakt en opnieuw lijsttrekker van de VVD en premier wil worden. Hij zou dat nog deze week bekendmaken. In een interview met RTL Nieuws ontkent Rutte zelf dat dat zo is. Hij zegt dat die mededeling komt als er wat over te melden is.

Politiek verslaggever Ron Fresen: "Dat Rutte door wil, horen we in VVD-kringen al een hele tijd. Het is dus nieuws waarvan je al een maand of vijf wist dat het zou komen. Hij heeft ook steeds gezegd: 'Als je het me nu vraagt, zeg ik ja, maar ik beslis dat later.' Rutte straalt nog steeds heel veel plezier uit, hij vindt deze baan nog net zo geweldig leuk als tien jaar geleden. In niets merk je dat hij toe is aan wat anders of dat hij klaar is met het Torentje."

Landsbelang

De aankondiging van een lijsttrekkerschap voor de Tweede Kamerverkiezingen is voor politieke partijen een moment van positief nieuws. Maar met de aanslagen van vandaag in Frankrijk en een lastig vergaderweekend over de coronacrisis voor de deur zou Rutte kunnen twijfelen of dit wel het juiste moment is.

"Het moment van de bekendmaking kan gevoelig liggen", zegt Fresen. "Rutte heeft het al een paar keer uitgesteld vanwege corona. Ook voor deze week ging het gerucht dat hij het wilde uitstellen omdat de besmettingen enorm opliepen. Hij vindt normaal al dat hij als premier het landsbelang voorop moet stellen, en nu helemaal."