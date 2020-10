Voorwaardelijke straffen voor verspreiden plasseksfilmpje Patricia Paay

Twee mannen zijn veroordeeld voor het verspreiden van een plasseksfilmpje van Patricia Paay in 2017. Ze hebben respectievelijk een voorwaardelijke celstraf van een maand en een voorwaardelijke taakstraf van vijftig uur gekregen.

Volgens de rechter hebben de mannen zich schuldig gemaakt aan belediging en auteursrechtinbreuk. "Door het plaatsen van het expliciete seksfilmpje op sociale media is Patricia Paay opzettelijk in een ongunstig daglicht gesteld, waardoor zij in haar eer en goede naam is aangetast", zegt de rechter. De mannen werden vrijgesproken van smaad.

De rechter vond dat beide mannen wel erg lang hebben moeten wachten op hun berechting, schrijft Omroep Flevoland. Daarom koos hij voor een voorwaardelijke straf, die pas hoeft te worden uitgevoerd als de veroordeelde zich niet aan bepaalde voorwaarden houdt.