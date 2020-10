Google doet Zwarte Piet én roetveegpiet in de ban

Google komt met een verbod op advertenties met afbeeldingen van Zwarte Piet. Ook roetveegpiet, die wordt gezien als alternatief voor Zwarte Piet, wordt in de ban gedaan.

De techgigant staat helemaal geen Google-advertenties meer toe op pagina's waar Zwarte Piet of een roetveegpiet op te zien zijn. Dat geldt niet voor educatieve of journalistieke pagina's.

De veranderingen gaan de komende weken in en zijn volgens het bedrijf "een stap in de richting van gelijkheid en diversiteit".

Zwartepietvideo's blijven staan

Op videoplatform YouTube, eigendom van Google, kan vanaf nu geen geld meer worden verdiend met video's waar Zwarte Piet of roetveegpiet in te zien zijn. Ook hier geldt een uitzondering voor journalistiek of educatief bedoelde inhoud.

Video's met Zwarte Piet of roetveegpiet worden niet weggehaald, dat is omdat het bedrijf het publieke debat niet in de weg wil zitten, zegt een woordvoerder.

In de zomer werd bekend dat Facebook en Instagram stereotiepe foto's en video's van Zwarte Piet verwijderen als daar melding van is gemaakt door gebruikers. Bij die platforms is, in tegenstelling tot Google, nog wel de roetveeg- en schoorsteenvariant toegestaan.