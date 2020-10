Erdogan voelt zich vaker beledigd: man uit Sittard en Duitse komiek kunnen het weten

Het is zeker niet de eerste keer dat Turkije aangifte doet voor het beledigen van Erdogan. Vorig jaar nog moest een 64-jarige man uit Sittard daarom voor de rechter verschijnen.

De Limburger zou e-mails naar de Turkse ambassade in Den Haag hebben gestuurd, waarin hij Erdogan een zwijn noemde en hem vergeleek met nazi-leider Adolf Hitler. Hij werd uiteindelijk vrijgesproken, omdat de rechtbank niet kon vaststellen of de e-mails daadwerkelijk door hem waren verstuurd.

De man kon nog worden vervolgd op basis van artikel 118 in het wetboek van strafrecht, waarin stond dat het verboden was om bevriende buitenlandse staatshoofden te beledigen. Deze wet is na een initiatief wetsvoorstel van D66, dat brede steun kreeg in het parlement, per 1 januari 2020 komen te vervallen.

Smaadgedicht van Duitse komiek

De aanleiding voor het wijzigen van deze wet in Nederland, was de ophef in Duitsland over een geruchtmakende zaak uit 2016. Komiek Jan Böhmermann noemde Erdogan in een gedicht een pedofiel en een geitenneuker. Daarna stelde hij zichzelf de vraag: mag dit?