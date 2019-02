OM wil geen straf voor beledigende Erdogan-mails Limburgse 'digibeet'

Het Openbaar Ministerie eist vrijspraak voor een 64-jarige man uit Sittard die beledigende mailtjes zou hebben gestuurd over de Turkse president Erdogan.

"Het bewijs dat er beledigende teksten zijn verstuurd vanaf zijn computer naar de Turkse ambassade is duidelijk. Maar het bewijs dat deze man die ook echt heeft verstuurd heb ik niet", zei de officier van justitie tijdens de zitting in Den Haag.

In de e-mails werd Erdogan 'geitenneuker' en 'zwijn' genoemd en werd hij vergeleken met Adolf Hitler. De ambassade deed aangifte van belediging en het mailadres leidde naar de man in Sittard.

Volgens de verdachte zijn de mailtjes door iemand anders in zijn huis verstuurd. "Ik ben niet de enige geweest die op mijn computer zat. De computer stond in mijn kamer en ik kon niet altijd zien wie aan de computer zat. Bijvoorbeeld bij feestjes of ander bezoek."

Digibeet

De man zegt amper verstand te hebben van computers: "Ik ben digibeet en heb nooit mijn verzonden mails nagetrokken. In de loop van 2017 ben ik erachter gekomen wie de mailtjes wel heeft verstuurd."

Hij wil niet zeggen wie dat was. Hij beroept zich op zijn verschoningsrecht, wat mogelijk betekent dat een familielid de mails zou hebben verstuurd. Op de vraag van de rechter of het mogelijk zijn zoon is, geeft hij geen antwoord, schrijft 1Limburg.

De rechter doet over twee weken uitspraak.