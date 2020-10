Polen blokkeren straten uit protest tegen inperking abortuswet

Opnieuw zijn duizenden betogers in Polen de straat op gegaan om te protesteren tegen de inperking van de abortuswet. Op de vijfde protestdag blokkeerden demonstranten in tientallen steden straten en pleinen.

Demonstranten in auto's, op de fiets of te voet bezetten in de hoofdstad Warschau de belangrijkste kruispunten. Daardoor kwamen auto's en trams geruime tijd vast te staan. De betogers sloegen op trommels en staken vuurwerk af.

Op spandoeken werd de conservatieve regering opgeroepen om terug te treden. Ook droegen mensen teksten als 'Ik wilde dat ik mijn regering kon aborteren' en 'Ik wil keuze, geen terreur'. In de stad Krakau scandeerden betogers "het is oorlog", iets wat de afgelopen dagen tijdens demonstraties vaker werd geroepen.

Sinds donderdag wordt er fel geprotesteerd tegen de uitspraak van het Constitutionele Hof dat abortus niet is toegestaan op grond van ernstige afwijkingen bij de foetus. Gisteren werden kerkdiensten gehinderd en spoten demonstranten graffiti op kerken. Vrijdag stonden betogers bij het huis van vicepremier Jaroslaw Kaczynski, de leider van de regerende conservatieve PiS-partij. De politie zette onder meer traangas in.

Levensbedreigend

Poolse vrouwen kunnen, wanneer de wet in werking treedt, alleen nog abortus ondergaan als de zwangerschap voor de vrouw levensbedreigend is of als ze door verkrachting of incest zwanger is geraakt. De verwachting is dat Poolse vrouwen die een abortus willen ondergaan, nog vaker dan voorheen naar het buitenland zullen uitwijken.

Critici verwijten de rechters van het hof dat ze hun oren naar de regering laten hangen. In 2018 probeerde de Poolse regering eerder al de abortuswet op dezelfde manier in te perken. Door het massale protest hiertegen werd er destijds van afgezien.